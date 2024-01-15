Саперы разминировали свыше 48 тысяч гектаров территории в новых регионах России
Инженерные подразделения ВС России разминировали более 48 тысяч гектаров территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Статистику предоставили в Минобороны России.
— Силами инженерных подразделений разминировано 600 км дорог, 240 км водовода, 770 км линий электропередач, 125 км газопровода, около 4 300 зданий, обнаружено и уничтожено более 1 млн 264 тыс. взрывоопасных предметов, — говорится в сообщении.
Уточняется, что группы разминирования оснащены новейшими средствами разведки и поиска взрывоопасных предметов. В состав их оснащения входят многофункциональные робототехнические комплексы «Уран-6».
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