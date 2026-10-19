От аппаратчика до начальника смены

История профессионального роста Ильшата Булатова

Фото: предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

В большой нефтехимии есть особая каста сотрудников — начальники смен. Когда основной состав управляющей команды уходит домой, именно они остаются у руля гигантских установок. От их профессионализма зависит безопасность тысяч людей и стабильность производства. Герой нашей сегодняшней истории — Ильшат Булатов, начальник смены производства углеводородов завода мономеров нижнекамского предприятия СИБУРа, который за семь лет прошел путь от аппаратчика до начальника смены

«Ты теперь за старшего»

Свой путь на «Нижнекамскнефтехиме» Ильшат Булатов начал в 2019 году после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева. Карьерная лестница была классической: аппаратчик 4-го разряда, затем 5-го и 6-го. За годы практики он изучил производство изнутри, каждый узел установки, а также получил высшее образование в НХТИ, освоив специальность инженера-технолога. В 2023 году перспективного сотрудника назначили исполняющим обязанности начальника смены, а в 2024-м он стал начальником смены.

— Это колоссальная ответственность, — признается Ильшат. — Особенно в ночные дежурства. Мои наставники, когда меня только назначили, в шутку, но серьезно сказали: «Ну все, Ильшат, теперь ты ночной директор завода». В первую самостоятельную смену было очень волнительно, казалось, что еще не все знаешь. Но поддержка коллег помогла оставить сомнения позади.

Свой путь на «Нижнекамскнефтехиме» Ильшат Булатов начал в 2019 году после окончания колледжа нефтехимии и нефтепереработки имени Николая Лемаева. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Главное — оставаться человеком

Один из самых сложных вызовов для молодого руководителя — перестроить отношения с коллегами, с которыми еще вчера ты работал на равных. Ильшат уверен: субординация важна, но она не должна превращаться в барьер.

— Нужно всегда оставаться человеком, а уже потом — начальником, — рассуждает Булатов. — В нашей команде каждый должен чувствовать себя комфортно и знать, что его уважают. Если возникают разногласия с более опытными сотрудниками, мы никогда не доказываем правоту криком. Садимся и спокойно аргументируем свои позиции. Главное ведь не в том, кто главнее, а в том, чтобы разобраться: что пошло не так и как этого избежать в будущем.

Такой подход дает плоды: в коллективе царит дисциплина, подкрепленная абсолютным доверием.

Производство, на котором работает Ильшат Булатов, производит пропан, бутан, изобутан, пентан, гексан. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

Производство, на котором работает Ильшат Булатов, производит пропан, бутан, изобутан, пентан, гексан, которые затем направляются по технологической цепочке на дальнейший передел и являются сырьем для заводов «Нижнекамскнефтехима»: мономеров, синтетического каучука, бутилового каучука, этилена, а также отправляются для производств «Казаньоргсинтеза» и внешним потребителям как готовый продукт.

О том, какую роль играет внимательность на производстве, Ильшат знает по своему опыту. Еще в начале пути, будучи аппаратчиком 4-го разряда, он предотвратил серьезное ЧП. Во время планового обхода он заметил странный белый шум и облако пара там, где его быть не должно. Оказалось, образовался свищ на трубопроводе, через который под давлением 16 атмосфер выходил пропан. Ильшат среагировал мгновенно, доложил руководству, и аварию локализовали в кратчайшие сроки. Если бы не его внимательность, последствия могли быть тяжелыми.

Лыжи, рыбалка и командный дух

Умение объединять людей — еще одна сильная черта молодого начальника смены. По инициативе Ильшата в коллективе появились добрые традиции: вместе отмечать праздники, ходить на рыбалку летом и кататься на лыжах зимой.

Умение объединять людей — еще одна сильная черта молодого начальника смены. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— За почти полвека на заводе я видел много руководителей. Ильшат умеет сплачивать команду не только на работе, но и в жизни. В нештатных ситуациях он никогда не паникует — и эта уверенность передается нам. Да, он может быть строгим и требовательным, особенно с молодежью, но мы видим, что он искренне болеет за каждого и хочет, чтобы команда развивалась, — так отзывается о Булатове старший аппаратчик с 46-летним стажем Ринат Абельхасанов.

Совет тем, кто хочет расти

Ильшат Булатов уверен в своей смене, у каждого в его команде есть знания, опыт и честность, готовность отвечать за общее дело.

Ильшат Булатов уверен в своей смене, у каждого в его команде есть знания, опыт и честность, готовность отвечать за общее дело. предоставлено пресс-службой «Нижнекамскнефтехима»

— Хороший руководитель — тот, кто искренне поддерживает общие цели и готов делиться опытом, — резюмирует он. — Главное — честно ответить самому себе: готов ли ты нести ответственность не только за себя, но и за других? Если готов — иди вперед и не бойся новых задач.