В ООН не стали комментировать призыв России к расследованию инцидента с Ил-76

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик не стал комментировать призыв России к международному расследованию инцидента со сбитым самолетом Ил-76, сообщает «РИА Новости».



— Это очень общий вопрос. Давайте посмотрим, получим ли мы запрос и что он повлечет, и тогда мы сможем комментировать этот вопрос, — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, готова ли ООН направить экспертов для проведения расследования.

Он добавил, что у ООН нет независимой информации о том, что произошло в момент крушения.

Напомним, Украина с помощью зенитного ракетного комплекса сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Никто не выжил. Солдат ВСУ должны были обменять на российских бойцов в пункте пропуска Колотиловка во второй половине дня.

Обмен военнопленными между сторонами не проводился долгие месяцы. Первый обмен за долгое время состоялся в начале этого года. В Россию вернулись 248 военнослужащих.

Сегодня Россия и Украина обменялись военнопленными. Из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии. Такое же количество солдат ВСУ передали Украине.

Президент России Владимир Путин заявил, что самолет Ил-76 в Белгородской области сбила ракета западного ЗРК Patriot. По его словам, это установила экспертиза.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко