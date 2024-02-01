Над тремя российскими областями сбили 11 украинских беспилотников

За ночь и утро 1 февраля российские ПВО уничтожили 11 украинских беспилотников над территориями Белгородской, Курской и Воронежской областей. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинские беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской (четыре БПЛА) и Курской (один БПЛА) областей, — сказано в сообщении.

Позже в ведомстве добавили, что сегодня около 06.30 были нейтрализованы еще четыре беспилотника над территорией Белгородской области, два — над территорией Воронежской области.



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Галия Гарифуллина