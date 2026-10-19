Зимой в Казани чистить тротуары от снега будут роботы

Дорожным предприятиям в городе не хватает более 160 работников

Фото: Динар Фатыхов

Казань готовится к зиме: закупает роботизированные комплексы, которые помогут убирать пешеходные зоны и тротуары. Город привлекает на работу водителей-механизаторов и дорожных рабочих, но «проблема частичной нехватки кадров» остается актуальной, признали власти на «деловом понедельнике». Не хватает и мест для складирования снега — в связи с этим власти продолжают работать над созданием газового снегоплавильного пункта. Подробнее — в материале «Реального времени».

Зимой на службу выйдут роботы

Этой зимой содержанием дорожно-уличной сети в Казани займутся четыре подрядные организации:

МУП «Городское благоустройство» — Авиастроительный, Ново-Савиновский районы;

МУП трест «Горводзеленхоз» — Вахитовский, Приволжский районы;

МУП «ДРЭУ Кировского района Казани» — Кировский, Московский районы;

МУП «Городские мосты» — Советский район.

Переоборудовано к зимнему содержанию 60% парка уборочной техники, или 352 единицы. Оставшаяся техника задействована в летнем содержании и будет переоборудована при ухудшении погодных условий.

В летне-осенний период в Казани тестировали работу роботизированных комплексов — они косили траву и подметали тротуары. Сейчас власти закупают аналогичное зимнее оборудование. Роботы займутся уборкой пешеходных зон и тротуаров с ограниченным пространством.

— Рассчитываем, что использование роботизированной техники позволит существенно снизить нагрузку на дорожных рабочих, а также повысит скорость и качество очистки пешеходных территорий, — заявил заместитель руководителя исполкома города Игорь Куляжев.



«Проблема частичной нехватки кадров все-таки остается»

Что касается штата сотрудников, на сегодня в Казани трудоустроены 549 водителей-механизаторов, а также 561 дорожный рабочий. С 1 ноября к работе на дорожных предприятиях приступит еще 71 водитель и 304 рабочих. Комплектность штата составит 81% и 94% соответственно.

— Несмотря на проведенную работу по привлечению персонала, проблема частичной нехватки кадров все-таки остается [актуальной], — признал Куляжев.

По его словам, вакантными остаются 109 мест для водителей и 57 мест для рабочих.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Мощность снегоплавильных пунктов должна быть больше — минимум в 2,5 раза

Снег в этом году будут утилизировать на восьми снегоплавильных пунктах в разных районах города. Все они уже готовы к работе. Однако их недостаточно — по подсчетам властей, проектная мощность должна быть увеличена минимум в 2,5 раза. Для решения проблемы продолжается проектирование газового снегоплавильного пункта в «Салават Купере».

Недостаточной пропускной способностью обладает снегоплавильный пункт на ул. Воровского. Площадь объекта решили увеличить в три раза — это позволит обеспечить сквозной проезд самосвалов, создать буферную зону для временного складирования снега и исключить образование очередей. Сейчас на территории вырубили аварийные деревья и ведут работы по обустройству площадки, сообщил Куляжев.

В Казани планируют задействовать 15 участков временного складирования снега. Размещение объектов согласуют с Минэкологии Татарстана.



Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что для повышения безопасности работ в текущем сезоне техника будет оснащена дополнительными сигнальными знаками. Для уборки труднодоступных участков будет использоваться специализированная техника и ручной труд. Водители смогут отправлять уведомления о поломках, которые будут моментально поступать диспетчерам, что позволит быстро решить вопрос с ремонтом. На всей специальной технике проводили установку GPS-датчиков с интеграцией в систему «Монитор города», что позволяет осуществлять полный контроль за техникой и исключать простои.

Прошлой зимой пункты работали на пределе мощности

Напомним, прошлой зимой на восьми снегоплавильных пунктах утилизировали 868,1 тыс. тонн снега. Работа по плавлению снега началась 10 декабря, а завершилась 17 апреля. Причем последний раз снег на СПП завозили 8 апреля.

Только в период новогодних праздников, с 1 по 11 января, на снегоплавильных пунктах Казани приняли в 3 раза больше снега, чем за аналогичный период прошлого года. В целом зимой они работали на пределе мощности: вместо стандартных 8 тыс. тонн они принимали до 15 тыс. тонн снега в сутки. За сезон через них прошло около 800 тыс. тонн, еще примерно 900 тыс. тонн разместили на 17 площадках временного складирования в разных районах города.

С улиц Казани тогда вывезли 1,7 млн тонн снега. За три месяца в городе выпало 212 мм осадков, что почти на 60% выше климатической нормы.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Об идее создать газовый снегоплавильный пункт власти говорили еще в декабре 2025 года. Тогда уточнялось, что по производительности он сравним с тремя канализационными. Место размещения в «Салават Купере» выбрали в связи с тем, что территория активно развивается, а мест для утилизации снега там не хватает.



Подробнее о том, как Казань готовится к зиме, — в сюжете программы «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.