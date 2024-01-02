Из-за нештатного схода боеприпаса с самолета в Воронежской области повреждения получили шесть домов

Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

В Воронежской области во время полета самолета российских Воздушно-Космических сил произошел нештатный сход боеприпаса. В результате инцидента повреждения получили шесть домов, пишет RT со ссылкой на Минобороны России.

По данным министерства, никто не пострадал. Инцидент произошел в Острогожском районе области.

— Жителей нескольких улиц поселка Петропавловка перевозят в пункты временного размещения, в том числе в пансионат в Коротояк. После обеспечения максимальной безопасности на месте происшествия и окончания работы специальных ведомств, начнется оценка нанесенного ущерба, — написал губернатор области Александр Гусев в своем telegram-канале.

В этом году дальняя авиация ВСК России получит самолеты на новых принципах с новыми качествами. В оборонном ведомстве планируют модернизировать имеющуюся технику и обновить свой авиапарк.

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Айрат Назипов