Российские войска освободили село Крахмальное

Российские войска за сутки взяли под контроль село Крахмальное в Харьковской области. Войска достигли успеха на Купянском направлении, сообщили в Минобороны России.

— Ударами авиации и огнем артиллерии отражены семь атак подразделений 25-й, 32-й, 60-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области, Терны Донецкой Народной Республики и Коломыйчиха Луганской Народной Республики, — рассказали в оборонном ведомстве.

На Купянском направлении ВСУ потеряли до 55 военнослужащих и два автомобиля.

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