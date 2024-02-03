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Число погибших после удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до восьми

21:10, 03.02.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Количество погибших после удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до восьми, ранены 10 человек, сообщили в Минздраве ЛНР.

— Помимо этого, спасатели обнаружили под завалами, предположительно, еще 10 человек. Среди них также есть погибшие, — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства ЛНР.

Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела пятерых погибших после обстрела со стороны ВСУ. К настоящему моменту удалось спасти шестерых.

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Маргарита Головатенко
ПроисшествияОбщество
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