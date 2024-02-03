Число погибших после удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до восьми

Количество погибших после удара ВСУ по Лисичанску увеличилось до восьми, ранены 10 человек, сообщили в Минздраве ЛНР.



— Помимо этого, спасатели обнаружили под завалами, предположительно, еще 10 человек. Среди них также есть погибшие, — сказано в сообщении, опубликованном в telegram-канале правительства ЛНР.



Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела пятерых погибших после обстрела со стороны ВСУ. К настоящему моменту удалось спасти шестерых.

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Маргарита Головатенко