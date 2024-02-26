В зоне СВО уничтожили первый танк Abrams

Первый американский танк M1 Abrams уничтожен в зоне спецоперации. Об этом в своем telegram-канале рассказал журналист Владимир Соловьев.

M1 Abrams — основной боевой танк США, серийно выпускается с 1980 года. Стоит на вооружении американской армии и морской пехоты, а также вооруженных сил Египта, Австралии, Польши, Марокко и ряда ближневосточных государств.

Власти США долги не решались передавать Украине танки Abrams. Год назад Пентагон решил передать киевскому режиму устаревшие модели бронетехники.

Российские бизнесмены регулярно говорят о планах выплатить бойцам спецоперации премии в несколько миллионов рублей за подбитые или захваченные танки Abrams.

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