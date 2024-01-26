Следовали установили точку пуска поразившей российский Ил-76 ракеты

Следственный комитет установил точку пуска ракеты, которая поразила самолет Ил-76 с украинскими военнопленными в Белгородской области. Зенитно-ракетный комплекс, который сбил российский борт, располагался в селе Липцы Харьковской области.

— В рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 205 УК РФ (террористический акт), следователи и криминалисты Следственного комитета России продолжают осмотр места крушения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области, а также проводят комплекс других следственных действий. Обнаруженные в ходе осмотра фрагменты тел погибших изымаются в установленном порядке и систематизируются для последующего назначения генетических экспертиз с целью идентификации останков, — сообщает ведомство.

Как информируют следователи, на месте падения самолета обнаружили документы погибших украинских военных, которые подтверждают личности пленных. Их уже приобщили к материалам уголовного дела.

В Минобороны России сообщили, что самолет сбила Украина 24 января в 11.15 по московскому времени. На борту самолета находилось шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и три сопровождавших их российских военнослужащих. Все находившиеся на борту самолета погибли. Воздушное судно выполняло рейс по маршруту аэродром Чкаловский — Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена.

Разбившимся вчера над Белгородской областью самолетом Ил-76 управлял экипаж из Оренбургской области.

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