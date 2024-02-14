Над регионами России сбили девять беспилотников

Ночью 14 февраля были сбиты девять дронов ВСУ в Белгородской, Воронежской областях и над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО беспилотные летательные аппараты перехвачены и уничтожены над территориями Белгородской (два БПЛА) и Воронежской (один БПЛА) областей, а также над акваторией Черного моря (шесть БПЛА), — говорится в сообщении.

Напомним, 13 февраля над территорией Брянской области дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник. Инцидент произошел в районе 20.30.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Галия Гарифуллина