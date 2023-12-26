После атаки ВСУ в районе Феодосии произошел пожар

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

ВСУ провели атаку в районе Феодосии минувшей ночью. В результате этого произошел пожар, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

— Детонация прекратилась, пожар локализован. На месте работают все профильные службы. Жители нескольких домов будут отселены, — написал он в своем telegram-канале. Аксенов добавил, что лично контролирует ситуацию.

После атаки в районе порта в Крыму изменили график движения поездов между Джанкоем и Феодосией. Поезда будут отправляться со станции Айвазовская, сообщили в telegram-канале ФГУП «Крымская железная дорога».

realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В ночь на 14 декабря российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России.

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Маргарита Головатенко