Как снять недорогую квартиру на сутки в Москве

Полезные советы: сравнить полную стоимость, учесть расходы на дорогу и согласовать оплату, заезд и возврат залога

Фото: предоставлено ООО «Айриэлтор»

Короткую поездку легче планировать, когда расходы на жилье известны заранее. Если вы хотите снять квартиру в Москве на сутки недорого, сравнивайте варианты не только по цене в объявлении — учитывайте обязательные доплаты и условия заселения.

Сравнение предложений

Сначала укажите даты проживания и число гостей. Перед бронированием стоит уточнить у владельца, свободна ли квартира на весь нужный период и какова итоговая стоимость аренды.

Если вы приедете раньше установленного времени или захотите задержаться в день выезда, обсудите это с владельцем. Стоимость проживания в таком случае может измениться. Для заселения с животным заранее получите согласие на размещение и выясните размер доплаты, если она предусмотрена.

При сравнении вариантов сложите стоимость проживания и все обязательные платежи. Возвратный залог надо учитывать отдельно: эту сумму потребуется внести при заселении, но при полном возврате она не увеличит расходы на аренду.

Расходы на дорогу и удобство квартиры

Более дешевое жилье может оказаться невыгодным, если дорога занимает много времени или требует дополнительных расходов. Рассчитайте маршрут от места прибытия до квартиры, а также от дома до тех районов города, которые планируете посещать. Пеший маршрут от метро лучше строить до точного адреса. Карты и панорамы помогут увидеть, где расположены переходы, вход во двор и подъезд.

По фотографиям не всегда удается оценить планировку и количество отдельных спальных мест. Если снимков недостаточно, попросите владельца прислать дополнительные фотографии или видео. В объявлении также должно быть указано, сдается квартира целиком или только отдельная комната.

До бронирования узнайте этаж, наличие лифта и расположение окон. В свежих отзывах посмотрите, что гости пишут об уборке и ночном шуме.

Условия бронирования и документы

До предоплаты нужно согласовать:

полную стоимость и срок внесения остатка;

условия отмены и возврата предоплаты;

размер залога, основания для его удержания и срок возврата;

часы заселения и выезда, способ получения и возврата ключей.

Сохраните объявление и переписку с владельцем на случай разногласий при заезде.

Для найма квартиры нужен письменный договор. В нем должны быть указаны адрес квартиры, данные сторон, даты проживания и условия оплаты.

Попросите собственника показать паспорт и актуальную выписку из Единого государственного реестра недвижимости с его данными. Фамилия, имя и отчество в выписке должны совпадать с паспортными данными, а адрес — с объявлением и договором. Если жилье сдает представитель, понадобятся его паспорт и документы, подтверждающие право заключать договор и принимать оплату.

Если едете в командировку, заранее узнайте у бухгалтерии, какие документы нужны для отчета. До бронирования стоит убедиться, что арендодатель сможет их выдать.

Оплачивая наличными, попросите расписку о получении денег, а при банковском переводе сохраните подтверждение платежа.

Передача ключей и замечания при осмотре

При бесконтактном заезде надо заранее выяснить, когда придет инструкция с адресом, номером квартиры и кодами доступа. Сохраните ее на телефоне, чтобы информация осталась доступна без интернета.

Сразу после заселения проверьте замки, горячую воду и необходимую технику. Пятна, сколы и другие повреждения сфотографируйте и в тот же день отправьте снимки владельцу. Переписку и подтверждения оплаты нужно сохранить до полного расчета и возврата залога.

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