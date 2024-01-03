Над Белгородской областью сбили 12 ракет ВСУ

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Утром 3 января ВСУ обстреляли Белгородскую область ракетами «Ольха» и «Точка-У». Как сообщили в Минобороны России, дежурным средствам ПВО удалось уничтожить 12 снарядов.

Информацией поделился и губернатор региона Вячеслав Гладков. По его словам, ранним утром в Белгороде сработала сирена ракетной опасности.

— Как только рассветет, будем проводить подомовой обход, смотреть повреждения, крыши, кровли, окна, фасады и приступать к восстановительным работам. Начнем обход вместе с заместителями, с министрами, с мэром города. Обязательно сообщу о тех разрушениях, которые есть, о тех мерах, которые мы принимаем, — написал он в своем telegram-канале.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Накануне ВСУ трижды за сутки обстреляли Белгород. В результате инцидента погиб водитель автомобиля, рядом с которым разорвался снаряд. Он скончался он осколочных ранений на месте происшествия. Еще шесть человек получили ранения.

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Айрат Назипов