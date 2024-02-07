Глава ДНР сообщил о ранении пятерых сотрудников МЧС в результате атаки беспилотника

В результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Петровском районе Донецка ранения средней степени тяжести получили пять сотрудников МЧС ДНР. Как сообщил глава региона Денис Пушилин, всем пострадавшим оказывают медицинскую помощь.

Кроме того, в результате обстрела тяжелое ранение получил мужчина 1963 года рождения. Повреждения получили три жилых дома, спорткомплекс, ясли-сад и пожарный автомобиль.

За сутки ВСУ обстреляли не только Донецк, но и Макеевку, Горловку, Ясиноватский и Волновахский районы ДНР. Всего зафиксировано 45 обстрелов.

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Айрат Назипов