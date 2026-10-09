Профосмотр и диспансеризация — за один визит
Как обследуют и кому доверяют здоровье работников АО «ТАИФ-НК»
В Нижнекамск прибыла команда специалистов Городской клинической больницы №7 имени Марата Садыкова. В течение двух с половиной месяцев врачи будут проводить периодические медицинские осмотры работников АО «ТАИФ-НК». Одновременно нефтепереработчики смогут пройти и диспансеризацию.
Забота о здоровье — в удобном формате
Периодический медицинский осмотр работники АО «ТАИФ-НК» проходят в специализированном здании на территории промзоны. Здесь принимают врачи узких специальностей, работают кабинеты УЗИ, ЭКГ и других диагностических процедур.
Слаженную работу обеспечивают медицинские сестры. Они помогают пациентам ориентироваться в кабинетах, проводят забор анализов и передают их на исследование. В этом году здоровье работников предприятия доверили специалистам Городской клинической больницы №7 Казани.
— Мы приехали в Нижнекамск, чтобы провести периодический медицинский осмотр и диспансеризацию работников «ТАИФ-НК». В здравпункте организовали работу хирурга, терапевта, офтальмолога, оториноларинголога, невролога и дерматовенеролога. Также пригласили гинеколога для осмотра женщин. Главная наша задача — выявить заболевания на ранней стадии, если они есть, и чтобы не допустить тяжелых последствий, вовремя направить пациента на дополнительное обследование, — рассказал врач-хирург Шамиль Саттаров.
Удобно, быстро, своевременно
Чтобы медосмотр проходил организованно и без длительного ожидания, каждый работник заранее получил талон с указанием даты и времени визита. Такой подход позволил выстроить индивидуальный маршрут и пройти всех необходимых специалистов без очередей и лишней суеты.
Также в этом году для удобства работников были организованы специальные вахты, которые довозили всех желающих до «мини-поликлиники».
— В «ТАИФ-НК» периодический медицинский осмотр проходят более трех тысяч работников. Мы заранее составляем график и согласовываем его с медицинской организацией, которая проводит обследования. В предыдущие годы за день обследование проходили 120–130 человек, в этом году — 60–65. Это позволило сделать процедуру более комфортной: сократить время ожидания в очереди и увеличить время осмотра врачом, — отметил руководитель службы охраны труда АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов.
Два в одном
В этом году, помимо ежегодного периодического медосмотра, на базе здравпункта одновременно организовали диспансеризацию. Все обследования работники АО «ТАИФ-НК» проходят в рамках системы обязательного медицинского страхования.
— В диспансеризацию входят осмотр терапевта, измерение антропометрических показателей, артериального и внутриглазного давления, а также анализы крови. Дополнительно проводится анкетирование. Иногда сотрудники указывают в анкете симптомы или жалобы, на которые во время обычного осмотра можно не обратить внимания. Если выявляются отклонения, мы направляем пациентов на дополнительное обследование. В частности, при положительном результате анализа кала на скрытую кровь можно бесплатно пройти фиброколоноскопию с седацией в рамках ОМС, — объяснил Шамиль Саттаров.
Благодаря диспансеризации прямо на производстве работникам не нужно ехать в поликлинику. Все обследования можно пройти быстро и удобно, не отвлекаясь от работы.
Под впечатлением от организации медицинского осмотра остался руководитель группы сопровождения договоров службы перспективного развития АО «ТАИФ-НК» Рустам Ахметшин. Он не любит ходить по больницам, но понимает, что следить за своим здоровьем жизненно необходимо.
— Я работаю в компании с 2014 года. Очень удобно, что в этом году к медосмотру добавили диспансеризацию. Не нужно ехать в поликлинику — за один визит можно пройти и то, и другое. Когда выходишь после медосмотра, понимаешь, что он действительно нужен. Организаторы — молодцы, — поблагодарил Рустам Ахметшин.
Внимание к деталям
Высокую организацию медицинского осмотра отмечают не только сотрудники предприятия, но и врачи. Благодаря предварительной записи специалисты могут уделить каждому пациенту больше времени.
— За год в организме могут произойти изменения, поэтому регулярные обследования помогают вовремя выявить заболевания и сохранить безопасность как самого работника, так и его коллег, — объясняет врач-невролог Ильдар Загретдинов.
В его случае даже походка пациента может дать первые ориентиры для дальнейшего обследования.
— Когда человек входит в кабинет, я прежде всего обращаю внимание на его движения. По ним можно заметить признаки двигательных нарушений, в том числе паралича, — рассказывает Ильдар Загретдинов.
В кабинете невролога работники АО «ТАИФ-НК» проходят пробу Барани. Испытуемого с закрытыми глазами вращают в специальном кресле, резко останавливают и по возникающему поствращательному нистагму, а также по сенсорным, двигательным и вегетативным реакциям судят о состоянии вестибулярного анализатора.
Эта проба особенно важна для тех, кто работает на высоте и испытывает значительные вестибулярные нагрузки.
— После десяти вращений я оцениваю продолжительность нистагма и общее состояние пациента. Эти показатели позволяют сделать предварительные выводы о работе вестибулярного аппарата и при необходимости рекомендовать дальнейшее обследование, — уточняет невролог.
В соседнем кабинете пациентов принимает врач-дерматовенеролог с 20-летним стажем Дина Шихмуратова. Во время осмотра она оценивает состояние кожи, обращает внимание на высыпания, новообразования и признаки хронических заболеваний — в частности, псориаза и экземы.
— Для работников пищевой сферы осмотр у дерматовенеролога включает оценку состояния кожи и выявление заболеваний, которые могут иметь значение для допуска к работе. Тем, кто контактирует с химическими веществами, особенно важно соблюдать меры предосторожности и защищать кожу. К примеру, если есть кожное заболевание, обращаться к специалисту следует не реже одного раза в год, а при обострениях — еще чаще, — отмечает Дина Шихмуратова. — Главное — не ставить работу выше собственного здоровья. Если игнорировать заболевание и продолжать работать без лечения, можно потерять и здоровье, и заработок.
Безопасность начинается со здоровья
В том, что медосмотр — не формальность, а необходимое условие безопасной работы, уверен и оператор НИЦ АО «ТАИФ-НК» Дмитрий Мохин. Он работает на взрывоопасном производстве, где цена ошибки особенно высока.
— Обследование помогает выявить проблемы со здоровьем. Я хочу быть уверенным в том, что в ответственный момент на установке не потеряю сознание и не получу травму, — отмечает Дмитрий Мохин.
Руководитель отдела службы охраны АО «ТАИФ-НК» Ринат Курманов убежден: медосмотр в первую очередь нужен самому работнику. Если обследование покажет наличие противопоказаний, то ему временно ограничат доступ к отдельным видам работ. Вернуться к привычным обязанностям он сможет после лечения и выполнения всех рекомендаций врачей.
— Забота о здоровье работников становится общей задачей — самого сотрудника, врачей и работодателя. Ведь от самочувствия каждого зависит не только личная безопасность, но и стабильность всего производства, — заключил Ринат Курманов.
Периодический медосмотр и диспансеризацию работники АО «ТАИФ-НК» смогут пройти до конца ноября. Женская часть коллектива уже воспользовалась этой возможностью — для сотрудниц организовали специальные дни обследований. Медики отмечают ответственное отношение нефтепереработчиков к своему здоровью: каждый приходит по записи и при необходимости выполняет рекомендации врачей.
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