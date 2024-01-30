Над Брянской областью сбили дрон

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над территорией Навлинского района Брянской области. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Он уточнил, что в результате атаки никто не пострадал. Разрушений также нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.

Аналогичная ситуация произошла и прошлой ночью. Тогда средства ПВО уничтожили беспилотник ВСУ. Он пытался атаковать объекты на территории Брянской области.

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Иван Иванов