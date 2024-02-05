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Сергей Шойгу обсудил меры безопасности с губернатором Белгородской области

18:59, 05.02.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Сергей Шойгу обсудил меры безопасности с губернатором Белгородской области
Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Стороны обсудили меры, принимаемые для безопасности региона.

— Завершилась рабочая встреча с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, принимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области, — сообщил глава региона в своем telegram-канале.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне российские средства ПВО сбили беспилотник, который пролетал над территорией Белгородской области.

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Айрат Назипов
Общество
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