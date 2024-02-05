Сергей Шойгу обсудил меры безопасности с губернатором Белгородской области
Глава Минобороны России Сергей Шойгу провел встречу с губернатором Белгородской области Вячеславом Гладковым. Стороны обсудили меры, принимаемые для безопасности региона.
— Завершилась рабочая встреча с министром обороны Российской Федерации Сергеем Кужугетовичем Шойгу. Обсудили текущую обстановку в регионе и меры, принимаемые для обеспечения безопасности жителей Белгородской области, — сообщил глава региона в своем telegram-канале.
Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ. Накануне российские средства ПВО сбили беспилотник, который пролетал над территорией Белгородской области.
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