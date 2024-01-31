Владимир Путин: Ил-76 в Белгородской области был сбит американской системой Patriot

Самолет Ил-76 в Белгородской области сбила ракета западного ЗРК Patriot, заявил президент России Владимир Путин.



Он заявил, что эта информация была установлена экспертизой. Путин указал, что Россия настаивает, чтобы на место ЧП прислали международных экспертов и провели анализ.

Путин заявил, что не понимает, зачем Украина сбила самолет со своими пленными и предположил, что таким образом власти хотят спровоцировать Россию на ответные действия.

Президент также отметил, что Москва не будет останавливать обмены пленными с Украиной, сообщает «РИА Новости».

Напомним, Украина с помощью зенитного ракетного комплекса сбила российский самолет Ил-76 в Белгородской области. На его борту находились шесть членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и трое сопровождавших их российских военнослужащих. Никто не выжил. Солдат ВСУ должны были обменять на российских бойцов в пункте пропуска Колотиловка во второй половине дня.

Обмен военнопленными между сторонами не проводился долгие месяцы. Первый обмен за долгое время состоялся в начале этого года. В Россию вернулись 248 военнослужащих.

Сегодня Россия и Украина обменялись военнопленными. Из украинского плена возвращены 195 военнослужащих российской армии. Такое же количество солдат ВСУ передали Украине.

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Маргарита Головатенко