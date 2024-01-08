Российские военные нанесли удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Минобороны России сообщило о групповом ударе по военным и промышленным объектам на Украине.

— Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, — говорится в сообщении.

Кроме того, ракетные войска, артиллерия и ударные беспилотники нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 108 районах и 113 артиллерийским подразделениям на огневых позициях. В частности, они поразили место совещания командиров подразделений 101-й бригады теробороны.

2 января российские силы также нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. В атаке были задействованы высокоточное оружие большой дальности и беспилотники.

Под удар попали киевские предприятия, которые производили ракеты и беспилотники, а также ремонтировали вооружение и военную технику. Еще ВС России поразили места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами. Все объекты были успешно поражены, резюмировали в оборонном ведомстве.

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Максим Кокунин