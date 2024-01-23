Российские войска поразили объекты ВПК Украины

Этим утром российские войска нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим ракеты и комплектующие к ним, боеприпасы, а также взрывчатые вещества. Об этом сообщили в Минобороны России.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — сказано в сообщении оборонного ведомства.

За прошедшие сутки ВС России удалось поразить пункт управления оперативно-тактической группы ВСУ «Лиман», живую силу и военную технику в 147 районах.

Всего с начала проведения специальной военной операции в зоне боевых действий уничтожили 568 самолетов, 265 вертолетов, 11 089 беспилотных летательных аппаратов, 451 зенитный ракетный комплекс, 14 743 танка и других боевых бронированных машин.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».