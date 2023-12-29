Украинский беспилотник перехватили над Брянской областью
Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.
Инцидент произошел около 18 часов вечера. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал:
— Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он в своем telegram-канале.
Минувшей ночью российские силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Дрон нейтрализовали над территорией Курской области.
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