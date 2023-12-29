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Украинский беспилотник перехватили над Брянской областью

21:15, 29.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Украинский беспилотник перехватили над Брянской областью
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Российские средства ПВО перехватили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над Брянской областью. Об этом сообщили в Минобороны России.

Инцидент произошел около 18 часов вечера. Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз, в результате инцидента никто не пострадал:

— Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте, — написал он в своем telegram-канале.

Минувшей ночью российские силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Дрон нейтрализовали над территорией Курской области.

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Айрат Назипов
Происшествия
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