Гладков: ВСУ выпустили за сутки 194 снаряда по Белгородской области

Военные Украины 31 декабря выпустили 194 снаряда по Белгородской области, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Самый интенсивный обстрел был в Белгородском районе, пострадавших и разрушений нет.

В результате обстрела поселка Красного погиб один мирный житель. Еще один человек ранен, сообщает RT.

Первую атаку на Белгород Украина провела 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. Более 100 пострадавших остаются в больницах города.



Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества. Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом.

Число погибших в Белгороде в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины выросло до 25, из них пятеро — дети.



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Маргарита Головатенко