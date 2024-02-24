При освобождении Авдеевки российские войска отбросили ВСУ более чем на 10 км

В ходе операции по освобождению Авдеевки российские войска отбросили ВСУ с занимаемых позиций более чем на 10 километров. Об этом министру обороны России Сергею Шойгу доложил командующий группировкой «Центр» Андрей Мордвичев, сказано в telegram-канале оборонного ведомства.

По словам Мордвичева, российские подразделения продолжают наступление на своих направлениях. Он добавил, что интенсивность работы артиллерии противника не снизилась, несмотря на «нытье киевского режима об остром дефиците артиллерийских боеприпасов».

За последние две недели февраля ударные беспилотники на Авдеевском направлении уничтожили свыше 700 различных целей противника, в том числе бронетехнику, артиллерийские системы, радиолокационные средства, а также живую силу противника.

17 февраля Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки. Городом украинская армия завладела еще в 2014 году. Населенный пункт считался самым мощным укрепрайоном ВСУ на Донецком направлении.

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