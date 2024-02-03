При обстреле пекарни в Лисичанске погибли двое

В результате обстрела ВСУ пекарни в Лисичанске ЛНР погибли два человека, еще шестеро — в больнице, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Военную комендатуру региона.



В военной комендатуре сообщили, что под завалами разрушенной обстрелом пекарни могут находится порядка 40 человек.

— Наши враги, не имея успехов на фронте, в очередной раз нанесли удар по мирному населению Луганской Народной Республики. Зная, что в выходной день жители Лисичанска приходят в пекарню, где организована выпечка хлеба, они открыли огонь по зданию, — указал в telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

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Маргарита Головатенко