Владимир Путин назвал атаку на Белгород терактом

Президент России Владимир Путин назвал атаку ВСУ на Белгород терактом. Об этом он заявил на встрече с военнослужащими в госпитале имени А.А. Вишневского.



— То, что сейчас произошло в Белгороде, — это, безусловно, террористический акт... Ни одно такое преступление безнаказанным не останется, — приводит его слова RT.

Он добавил, что российская армия может ударить по площадям в Киеве, но ВС России бьют только по военным объектам.

Первую атаку на Белгород Украина провела 30 декабря. Число жертв атаки превысило 24 человека. Более 100 пострадавших остаются в больницах города.



Раис Татарстана Рустам Минниханов выразил слова соболезнования семьям погибших в результате ракетного удара по Белгороду.

Власти Москвы готовы оказать поддержку по восстановлению Белгорода. Следком России возбудил по факту обстрела уголовное дело об убийстве, покушении на убийство и уничтожении имущества.

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Маргарита Головатенко