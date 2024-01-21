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Происшествия

Российские ПВО сбили над Крымом две ракеты ВСУ

15:10, 21.01.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Сегодня около 14.00 над Крымским полуостровом уничтожили четыре украинские ракеты. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.

— Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

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Галия Гарифуллина
Происшествия
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