Российские ПВО сбили над Крымом две ракеты ВСУ

Сегодня около 14.00 над Крымским полуостровом уничтожили четыре украинские ракеты. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны России.



— Дежурными средствами ПВО две украинские ракеты уничтожены над акваторией Черного моря около западного побережья Крымского полуострова, — говорится в сообщении.

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Галия Гарифуллина