Российские войска поразили ангар с авиационными боеприпасами ВСУ

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Ракетные войска стратегического назначения России поразили несколько целей в зоне спецоперации. В результате ударов удалось уничтожить ангар с авиационными боеприпасами, радиолокационную станцию обнаружения и сопровождения маловысотных целей СТ-68, а также пункты дислокации иностранных наемников в Харькове.

Как сообщили в Минобороны России, на разных направлениях армии удалось уничтожить самоходные артиллерийские установки Krab, «Гвоздика» и «Мста-Б», две боевые машины пехоты Bradley, а также ЗРК «Бук-М1».

Кроме того, средствами ПВО за сутки перехвачено: восемь баллистических ракет «Точка-У», две переделанные для стрельбы по наземным целям зенитные ракеты С-200, а также 34 реактивных снаряда систем залпового огня HIMARS, «Ольха» и Vampire. Еще уничтожены 15 украинских беспилотников.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Сутками ранее российские силы нанесли групповой удар по предприятиям ВПК Украины. Под удар попали киевские предприятия, которые производили ракеты и беспилотники, а также ремонтировали вооружение и военную технику. Еще ВС России поразили места хранения ракет, боеприпасов и авиационных средств поражения, поставляемых Украине западными странами. Все объекты были успешно поражены.



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Айрат Назипов