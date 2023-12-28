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В Крыму пресекли попытку совершения атаки украинскими беспилотниками

07:22, 28.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
В Крыму пресекли попытку совершения атаки украинскими беспилотниками
Фото: realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Минувшей ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.

realnoevremya.ru/Галия Шакирова (архив)

Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Вчерашней ночью российские дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей.

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Илина Хакимова
Происшествия
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