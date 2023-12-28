В Крыму пресекли попытку совершения атаки украинскими беспилотниками
Минувшей ночью российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.
— Дежурными средствами ПВО два украинских БПЛА уничтожены над территорией Республики Крым, — говорится в сообщении.
Информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
Вчерашней ночью российские дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над территориями Белгородской и Ростовской областей.
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