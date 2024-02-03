При ударе ВСУ по пекарне в Лисичанске погибли пять человек
Из-под завалов в Лисичанске извлекли тела пятерых погибших после обстрела со стороны ВСУ, сообщили в пресс-службе МЧС.
Под завалами остаются десятки человек. К настоящему моменту удалось спасти шестерых.
Как сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко в своем telegram-канале, число пострадавших увеличилось до восьми.
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