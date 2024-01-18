Ночью российские силы ПВО сбили украинские БПЛА над Ленинградской и Московской областями

В ночь со среды на четверг российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по нескольким регионам России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО один беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Московской области и один перехвачен над территорией Ленинградской области, — говорится в сообщении.

Международный петербургский аэропорт Пулково вводил план «Ковер» на своей территории. Об этом ТАСС сообщили в информационной службе воздушного узла. Однако к утру аэропорт восстановил свою работу. Известно, что точно был задержан рейс из Еревана.

Как уточняется, информация о разрушениях и пострадавших пока неизвестна.



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Илина Хакимова