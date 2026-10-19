В Казанском цирке выбирают «Народного артиста»

«ЦирКачество» — зарубежные номера и зрительское голосование

Бруно Тони без тигров. Фото: Сергей Козлов

В новой программе «ЦирКачество» Казанский цирк предложил зрителям голосовать за номера. А в конце ноября объявить того, кто получит звание «Народный артист Казанского цирка». На такой формат авторов сподвигли журналисты и блогеры. Говорят, артистам такое голосование только в радость.

Эксперта вы отличите по футболкам

«ЦирКачество» — это шоу народных симпатий. Все номера можно оценить, к примеру, путем онлайн-голосования — в формах «Яндекса». Непонятно, правда, будут ли как-то отслеживать накрутки — ведь по ссылке может перейти любой, даже не посещавший представление. Выбрав лучший номер, нужно еще ответить, что именно вам в нем понравилось.

Кроме того, на каждом шоу выбирают специальное зрительское жюри. В пресс-релизе было заявлено пять человек, но на первом показе таковых было трое — в сторону зала выстрелили тремя футболками, кто поймал — тот и эксперт. Все первое отделение они показывали таблички с «десятками», хотя один из зрителей хотел однажды совместить ее с «девяткой». После выступления им нужно взять бюллетень, распределить 10 голосов между артистами и опустить в урну. Наконец, на выступлениях оценивают уровень аплодисментов.

Не сомневаясь в прозрачности выборов, можно с интересом понаблюдать, к чему это приведет. Режиссеры-постановщики шоу — Андрей Шарнин и Борис Никишкин, а хореограф-постановщик — Ирэна Грищенко. Шарнин так объясняет выбранный формат:

— Это дивертисмент, а его тема — выбор зрителями лучшего артиста этой программы. Это произошло из-за того, что зачастую, кроме восторженных отзывов о всех программах Казанского цирка, приходят отзывы, скажем так, не то чтобы отрицательные. Но есть ощущение, что зрители начали уже разбираться в цирковых номерах и иногда им кажется, что это недостаточно сложно. Или еще какие-то претензии.

— Как артисты это оценивают?

— Это их только подстегивает работать лучше и лучше и не допускать ошибок. Но все понимают, что это немножко иронично.

Любовь Карсанова. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Серебряные клоуны и другие

Но если оставить иронию, то главная фишка «ЦирКачества» — международный состав артистов, среди которых — четыре обладателя «Серебряного клоуна» фестиваля в Монте-Карло: Бруно Тони, Сергей Просвирнин, Элиза Хачатрян и акробаты Александра Скокова.

На арене оценщиков представляют «диванные блогеры» — Эдуард Кислый (Павел Логинов) и Фил Полусладкий (Филгат Зиятдинов). Они занимаются интерактивами со зрителем — стрельбой по гигантским яблокам, трансляцией с телефона лиц на трибунах, на которые накладывается маска недовольного, — а также ерничанием.

Шоу открывается номером эквилибристки на канате Элизы Хачатрян (Армения). В ее номере можно найти только один недостаток: мы наблюдали его строго анфас, поскольку сидели на трибуне, от которой тянулся канат. Хачатрян балансирует на канате в пуантах и спокойно садится на шпагат.

Номер акробатов на встречных качелях. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Клоунский дуэт на «ЦирКачестве» представляют Сергей Просвирнин и его внук Андрей Кисилевский, которые больше ограничиваются своеобразными виньеточками, чтобы ближе к финалу растопить сердца знакомым, но тем не менее приятнейшим музыкальным номером, где Просвирнин играет на барабанах, а Кисилевский уносит все детали, после чего семейка переходит на степ.

Звездой вечера, безусловно, стал Бруно Тони. Он представитель династии, его отец Флавио — обладатель «Золотого клоуна» и четырех серебрянных. У семейства пять цирков, первый открылся в 1873 году. В их программах — десятки лошадей, слонов и тигров. В Казань Флавио с семейством приезжал в 2024 году для участия в программе «Цирк из сапога».

Бруно выводит на арену 10 тигров, включая двух белых. Самая массовая часть его выступления проходит под оркестровую версию песни Zombie группы The Cranberries, что выглядит как своеобразная самоирония. А в финале Тони заставляет тигра перепрыгнуть, используя только две лапы, через трех коллег.

Тигр без Бруно Тони. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Сеньор Бруно при этом бесконечно вертится, словно нисколько не боясь животных, а больше словно бы флиртуя с ними. Дрессировщик показывает, насколько важна в цирке харизма. Кажется, что он не на арене, а у себя дома с полосатыми приятелями. В целом, благодаря природному обаянию запоминается и номер дрессировщицы собак из Беларуси Лилии Максименко.

Кроме того, Бруно Тони показывает со Светланой Зотовой номер с арбалетами. Его предваряет танец фрейлин, после чего действие переходит в опыт с шестью арбалетами, которые работают по принципу домино — пять стрел попадают в «собачку», а последняя — в яблоко над головой итальянца.

Хореография важна и в номере акробатов на встречных качелях под управлением Александра Скокова. Он начинается с продолжительного пластического фрагмента, после чего появляются и акробатки, тоже в длинных платьях, и, кажется, один раз даже оступаются, что даже красит их выступление — непросто бывает сопереживать идеальному.

Егор Сухоруков и Мария Андреева. Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Молдаванка и «Смуглянка»

Среди номеров, которые впечатляют сосредоточенностью, — жонглеры Любови Карсановой. При этом артисты-мужчины выступают в килтах, а сама Карсанова носит на юбке шотландский флаг. В их представлении почти нет пауз, а как-то неправильно влетевшие пару раз в руку булавы они просто оставляют без внимания.

В «ЦирКачестве» есть номера вовсе без страховки. Это, например, воздушная гимнастка на пилоне Екатерина Гросу. В самом финале она зависает на самом верху пилона, а единственное, что ее страхует — техники с матрасом. Молдаванка — представитель еще одной династии. При этом, кстати, дуэт на переходной лестнице Тудора и Луминицы Гросу помечен как румынский импорт.

Традиционно в Казанском цирке ближе к финалу на арену выходят Егор Сухоруков и Мария Андреева, воздушные гимнасты на корд‑де‑парели, чтобы исполнить без страховки номер под песню «Смуглянка». Это прошлогодняя разработка, которая уже получила главный приз фестиваля «Золотой слон» в Жироне, золото на французском фестивале в Сен-Поль-ле-Дакс и Гран-при III Международного фестиваля Московского цирка Никулина «Артист».

Промежуточные результаты зрительского голосования можно будет узнавать каждый понедельник в соцсетях цирка. «ЦирКачество» идет до 29 ноября, в этот вечер будет объявлен победитель, который получит звание «Народного артиста Казанского цирка».

1 / 33 Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов

Сергей Козлов