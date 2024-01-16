Из-за атаки украинскими беспилотниками в Воронеже ввели режим ЧС

Во вторник, 16 января, российские дежурные силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по нескольким регионам России. Об этом рассказали в пресс-службе Минобороны страны.



— Дежурными средствами ПВО были уничтожены пять и перехвачены три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Воронежской области, четыре БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области, — говорится в сообщении.

Мэр Воронежа Вадим Кстенин сообщил, что в городе ввели режим ЧС после атаки украинскими БПЛА.

— На пострадавшем доме и соседних, как и по территории, отработает комиссия по оценке ущерба — и недвижимому, и движимому имуществу. Для оперативности принятия решений уже ввели режим городской ЧС, — написал он.

По его словам, поврежден дом в Советском районе города. Все инженерные системы оказались в рабочем состоянии. Мэр добавил, что «в результате ночного налета также пострадали окна в четырех жилых домах по улице Острогожской (67, 67а, 67б, 67в). Там обошлось без возгораний и других серьезных последствий».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев уточнил, что, по предварительной информации, в ходе украинской атаки пострадала девочка.

— У девочки 2013 года рождения резаные раны руки, ноги и шеи. Медицинскую помощь оказали на месте, — написал он.

По словам губернатора, в одном многоквартирном доме загорелся балкон, еще в двух многоэтажках и ряде частных домов выбиты стекла. На месте работают оперативные службы. Ситуация находится под его личным контролем.

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Илина Хакимова