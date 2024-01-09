В подшефном Татарстану городе обезвредили сошедшую с самолета авиабомбу

Фото: realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

Саперы Минобороны России обезвредили и вывезли авиационную бомбу, которая нештатно сошла с самолета в Рубежном, шефство над которым взял Татарстан. Об инциденте сообщил глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник.

На период работ в городе эвакуировали около 300 человек, проживающих в радиусе километра от места падения авиабомбы. Людей разместили в пунктах временного размещения и обеспечили горячим питанием. Теперь горожане могут вернуться домой.

Авиационный боеприпас «ФАБ-250» упал накануне. В результате происшествия никто не пострадал.

realnoevremya.ru/Олег Тихонов (архив)

В декабре прошлого года из Казани в подшефные Татарстану города в ЛНР — Лисичанск и Рубежное — отправили партию гуманитарного груза весом 95 тонн. Всего из города выехали шесть фур.

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Айрат Назипов