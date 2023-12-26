Глава Крыма сообщил о гибели человека при атаке по Феодосии

Фото: realnoevremya.ru/Галия Шакирова

В результате атаки в Феодосии повреждено шесть зданий, один человек погиб, еще двое получили ранения, рассказал глава Республики Крым Сергей Аксенов.



— Повреждения получили шесть зданий — в основном, выбиты окна. Шесть человек эвакуированы в пункты временного размещения, остальные жильцы разместились у родных и знакомых, — написал он в своем telegram-канале.

Транспортная инфраструктура работает в штатном режиме, ограничений по пассажирским перевозкам нет.

ВСУ провели атаку в районе Феодосии минувшей ночью. В результате этого произошел пожар. После атаки в районе порта в Крыму изменили график движения поездов между Джанкоем и Феодосией.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Маргарита Головатенко