Российские войска успешно поразили объекты ВПК Украины
Утром 13 января ВС России нанесли успешный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, порох и беспилотные летательные аппараты. Как сообщили в российском министерстве обороны, цель удара достигнута.
Объекты удалось поразить при помощи беспилотных летательных аппаратов и гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».
Всего за сутки ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА войск ВС России поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131-м районе.
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