Новости общества

23:58 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Российские войска успешно поразили объекты ВПК Украины

13:45, 13.01.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Утром 13 января ВС России нанесли успешный групповой удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины, производящим снаряды 155, 152 и 125 мм, порох и беспилотные летательные аппараты. Как сообщили в российском министерстве обороны, цель удара достигнута.

Объекты удалось поразить при помощи беспилотных летательных аппаратов и гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Всего за сутки ракетными войсками и артиллерией, ударными БПЛА войск ВС России поражены 107 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 131-м районе.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также