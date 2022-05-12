«Россия уверенно справляется с внешними вызовами»: главное с совещания Путина по вопросам экономики

Президент назвал макроэкономическую политику страны последних лет ответственной и отметил «системные решения по укреплению экономического суверенитета»

Президент России Владимир Путин провел очередное совещание по экономическим вопросам. На нем глава государства заявил, что страна уверенно справляется с санкционным гнетом со стороны Запада, ждет рекордного урожая, но обеспокоена отстающим внутренним спросом и доходами граждан. Путин рассказал, что сделано и что предпримут для поддержания отечественной экономики в условиях внешних ограничений. Главное — в материале «Реального времени».

Возможные последствия «санкционной одержимости»

Открывая совещание, российский лидер обратился к празднику, с которого началась эта неделя — 77-летию Победы в Великой Отечественной войне. Путин обратил внимание, что ее удалось добиться благодаря не только успехам на фронте, но и экономической мощи «нашей страны, которая противостояла тогда промышленному потенциалу не одной Германии, а практически всей Европы, которую фашисты поработили».

Путин напомнил, что последние месяцы властям России приходится выстраивать работу по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях «непростых внешних ограничений», то есть западных санкций, обрушившихся после начала спецоперации на Украине. По мнению главы государства, они во многом провоцируют глобальный кризис.

— Их авторы, руководствуясь близорукими, раздутыми политическими амбициями, русофобией, в большей степени бьют по собственным национальным интересам, по собственным экономикам, по благополучию своих граждан. Видим это прежде всего по резкому росту инфляции в Европе. В отдельных странах она уже вплотную приблизилась к 20 процентам годовых, а в целом по еврозоне цены на товары прибавили свыше одиннадцати процентов, — заявил Путин.

По его прогнозу, если Запад продолжит штамповать санкции, то эта одержимость «неминуемо приведет к сложнейшим, труднообратимым последствиям» как для Евросоюза и его граждан, так и для беднейших государств мира, которые уже сталкиваются с рисками голода.

Фото: kremlin.ru

— Подчеркну, вина в этом целиком и полностью лежит на элитах западных стран, которые ради сохранения своего глобального доминирования готовы жертвовать остальным миром, — сказал российский лидер.

По словам Путина, «Россия уверенно справляется с внешними вызовами». Это он объясняет ответственной макроэкономической политикой последних лет и системными решениями «по укреплению экономического суверенитета, технологической и продовольственной безопасности».

Хороший урожай, замедление инфляции и возможности бюджетной системы

Путин обратил внимание, что российские компании уже встали на замену западных, которые ушли после начала спецоперации на Украине. Последних он считает «недобросовестными партнерами».

Обратил внимание президент и на постепенное замедление инфляция. Он сообщил, что за апрель ее темпы сократились в несколько раз к уровню марта, недельный прирост цен опустился до 0,1%.

— Это уже близко к недельным темпам роста, соответствующим целевому ориентиру Банка России по инфляции, — констатировал глава государства.

Фото: Максим Платонов

Путин заявил, что возможности бюджетной системы страны растут. Так, за первые четыре месяца 2022 года профицит консолидированного бюджета оценивается в 2,7 триллиона рублей. Расходы же за это время также заметно подросли. Это связано с решениями по опережающему финансированию проектов развития и авансированию закупок.

— На фоне рекордного положительного сальдо внешнеторгового баланса укрепляется и курс национальной валюты — рубля. В текущем году он демонстрирует, наверное, лучшую динамику среди всех валют мира, — объявил Путин.

Ряд тенденций, которые требуют особого внимания

Завершив рассказ об успехах российской экономики, которую Запад атакует санкциями, Путин перешел к тенденциям, которые «требуют особого внимания». Это доходы россиян, внутренний спрос.

Путин напомнил, что доходы граждан — важнейший показатель успешности социально-экономической политики. Он напомнил, что власти уже решили расширить программу выплат нуждающимся семьям с детьми — с апреля она распространяется на семьи, где растут дети до 16 лет включительно. Выплаты задним числом начались накануне, 11 мая.

— Чтобы обеспечить здесь позитивную динамику, необходимо поддержать потребительский спрос, увеличить возможности бизнеса и регионов страны, — обозначил Путин вектор поддержки доходов граждан.

Фото: Максим Платонов

Напомнил президент и о том, что власти России уже определились с дополнительной финансовой поддержкой регионов. Речь идет о реструктуризации их долгов и предоставлении кредитов из федерального бюджета.

— Все процедуры здесь должны быть максимально понятны и удобны для субъектов Федерации. Эти механизмы должны стимулировать регионы к финансированию дополнительных программ развития экономики, в том числе докапитализацию региональных фондов развития промышленности, обеспечить исполнение всех обязательств и программ на местах, продолжение капитальных строек — все это обязательно нужно сделать, — дал наказ Путин.

Насыщение экономики ликвидностью

— В конце апреля мы договорились принять специальные меры, чтобы предоставить экономике дополнительные ресурсы, как говорят специалисты, насытить ее ликвидностью. Это важно для ритмичной работы предприятий и организаций, для сохранения и даже увеличения занятости, — напомнил участникам совещания по экономическим вопросам Путин.

Он рассказал, что к таким мерам относится отсрочка по уплате страховых взносов за второй квартал 2022 года на год. Выплачивать их начнут с мая 2023 года. Эту возможность получат предприятия, на которых трудятся около 52 миллионов россиян, уточнил глава государства.

— В общей сложности бизнес сможет оставить в обороте примерно 1,1 триллиона рублей. По сути, эти средства станут годовым беспроцентным кредитом от государства, — заявил президент.

Он напомнил, что компании производственного сектора получат право на отсрочку по страховым взносам за III квартал 2022 года. По словам Путина, это еще примерно 1,5 триллиона рублей.

Президент обратил внимание, что Банк России продолжает линию на смягчение денежно-кредитной политики. Работает регулятор и над повышением доступности кредитов в целом. Он напомнил, что ключевая ставка на сегодняшний день составляет 14%.

Фото: cbr.ru

Напомнил глава государства и о ставке по льготной ипотеке. На сегодняшний день она составляет 9%. Сама программа продлена до конца 2022 года.

— Это решение должно стать подспорьем для российских семей, которые планируют приобрести квартиру, улучшить свои жилищные условия. Нужно думать над этим и дальше. И конечно, механизмы льготной ипотеки поддержат строительную отрасль и смежные сектора нашей экономики, — считает Путин.