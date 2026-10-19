Как бизнес учится выживать в условиях цифрового форс-мажора?

Как атаки на дата-центры меняют правила игры для бизнеса. «Тайм»: Россия и Индия налаживают сотрудничество в Казани. События недели от «7 дней»

На прошлой неделе состоялся важный диалог президента России Владимира Путина с отечественным бизнес-сообществом. Встреча, длившаяся почти 3 часа, затронула множество злободневных вопросов. В том числе речь шла о запуске нового инвестиционного цикла, социальной ответственности предпринимательского сообщества, развитии науки и импортозамещающих производств, обеспечении устойчивости экономики, в том числе с учетом внешних деструктивных факторов. Об этом, а также о том, что еще привлекло внимание съемочных групп телеканала «Новый век» на прошлой неделе, — в обзоре информационно-аналитической программы «7 дней» от «Реального времени».

«Цифровой шторм»

Свою устойчивость и гибкость, бизнес и экономика показали и во время беспрецедентных атак вражеских беспилотников на наши НПЗ, логистические и дата-центры. Эта тема также была в центре внимания встречи Путина с деловым бизнес-сообществом.

Владимир Путин отметил, что «последствия ответных действий России на эти террористические выходки киевского режима кратно разрушительнее и печальнее» и что сейчас Киев через своих западных спонсоров сигнализирует о своем бедственном положении и желании энергетического и любого другого перемирия. «Нужно было раньше думать о последствиях, — отметил Владимир Путин, — прежде чем начинать удары по российским маркетплейсам и другим объектам. Россия же в свою очередь, пусть и непросто, с потерями, адаптируется к суровой реальности».

Ведущий программы «7 дней» Тимур Бикмурзин отметил: «Чтобы погрузить в легкий хаос миллионы пользователей по всей стране, не нужно взламывать сложные коды. Достаточно нанести физический удар по стенам, где эти коды работают. И первыми этот удар приняли на себя не просто безликие серверы, его принял реальный бизнес. Причем не только IT-сектор, а самая что ни на есть осязаемая экономика. Последствия оказались крайне ощутимыми: временно «встала» доставка еды, начались перебои с вызовом такси, работой почты, дисков для хранения данных и десятков других повседневных сервисов. Ресторанная индустрия заблокирована в части логистики, компании теряли и продолжают терять не только миллионные прибыли, но и репутацию. Ситуация обострилась к середине недели, когда дроны долетели до дата-центра Сбербанка. И хотя сейчас все системы организации работают в штатном режиме, пользователи продолжают сталкиваться с нестабильностью приложения и невозможностью провести быструю оплату».

Реальное время / realnoevremya.ru

На экстренном совещании по вопросам информационной безопасности президент Владимир Путин прямо заявил, что подобные инциденты — вызов национальной стабильности: «С развитием цифровизации на фоне прямой и гибридной внешней агрессии, с которой мы сталкиваемся, на новый уровень выходят и киберугрозы в отношении экономики, логистики, транспорта, социальной сферы и систем жизнеобеспечения и государственного управления», — подчеркнул он. По мнению главы государства, для нейтрализации этих вызовов России необходимо кардинально совершенствовать всю систему цифровой безопасности: от жесткой оценки рисков и мониторинга зависимости от внешних платформ до выстраивания экстренной координации между спецслужбами, операторами связи и ИТ-гигантами. По сути, речь идет о том, что физическая защита серверных мощностей теперь становится такой же стратегической задачей, как и защита военных объектов.

Каковы реальные экономические потери и как бизнес учится выживать в условиях рисков новых цифровых форс-мажоров? Какие решения готовы предложить отечественные IT-гиганты? На эти и связанные вопросы искали ответы наши коллеги из информационно-аналитической программы «7 дней».

«Тайм» — бизнес-форум возможностей

На площадке Центра уникального мастерства в Казани на прошлой неделе состоялся уже второй по счету российско-индийский бизнес-форум «Тайм».

Реальное время / realnoevremya.ru

«Форум не просто важный, интересный, перспективный, он абсолютно знаковый. Индия наряду с Китаем сейчас наш важнейший, приоритетный партнер. Задача на ближайшую перспективу, к 2030 году, довести наш двусторонний товарооборот до 100 миллиардов долларов», — особо выделил ведущий программы «7 дней».

Для информации: Индия — одна из наиболее динамично развивающихся экономик мира — 7% в год (что быстрее Китая). Именно на Индию приходится порядка 13% мирового экономического роста. Кроме того, страна прочно занимает вторую позицию на планете по числу стартапов. Порядка 60% ВВП Индии приходится на сферу услуг.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Индия вторая по масштабам и значимости среди внешнеторговых партнеров России. Впереди только Китай. По итогам первого полугодия 2026 года товарооборот между Татарстаном и Индией превысил 1 млрд долларов США. И, как признают обе стороны диалога, «с учетом колоссального потенциала сотрудничества — это только начало». В числе наиболее перспективных точек пересечения интересов и наращивания взаимодействия — машиностроение, нефтегазохимия, фармацевтика, сельское хозяйство, пищепром, медицина, приборостроение, информационные технологии, туризм… Идет активный обмен и в части спорта, культуры, образования, кинематографа и медиа.

КРС идет на спад

Сельское хозяйство — основа продовольственной безопасности любого государства. В России эта отрасль экономики, невзирая на санкции, ограничения, риски и прочие вызовы, продолжает демонстрировать устойчивость. Только за последние 10 лет аграрии и животноводы страны в 2,5 раза нарастили поставки продовольственных товаров на мировые рынки, прочно войдя в топ-20 крупнейших глобальных игроков.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

В целом по стране идет тенденция на снижение числа поголовья крупного рогатого скота. В Татарстане картина та же, вот только темпы несколько выше: «Так, за последний год сельхозпредприятия, личные и фермерские хозяйства сократили содержание животных почти на 6%, а если считать поголовье овец и коз — на рекордные (вернее будет сказать антирекордные) 26%», — привел цифры Тимур Бикмурзин.

Реальное время / realnoevremya.ru

Процессы оправдываются выбраковкой. Вот только если взглянуть, где именно идет самое масштабное сокращение, становится понятно, что причины кроются в ином: «…анализ экономической ситуации в агарной отрасли говорит — содержание животных, и в первую очередь коров, для небольших хозяйств становится тяжелой ношей», — отметил ведущий программы «7 дней».

О причинах того, почему молочное животноводство идет под нож, о том, как это связано с ценами на зерно, какие перспективы ожидают тружеников села и какие задачи перед ними ставятся — узнавали наши коллеги.

Музей, который не открылся

Татарстан по праву гордится своей многовековой историей. В республике есть немало мест, где сохранены или восстановлены памятные страницы татарского народа. В Казани, например, одной из точек притяжения для гостей республики стала Старо-Татарская слобода.

Сергей Козлов / realnoevremya.ru

Интересный факт: 100 лет назад, жители этого района не держали на своих подворьях кур и собак, чтобы живность своими криками не перекрывала азанов, доносящихся с минаретов старинных каменных мечетей.

Чем еще интересная эта территория? «Именно здесь проживали представители богатейших татарских родов, таких как Юнусовы и Апанаевы. Именно здесь когда-то действовал подпольный монетный двор, где чеканились фальшивые монеты и работали незаконные типографии, печатавшие запрещенные при царе политические манифесты. В 1992 году эта территория получила статус архитектурно-исторического заповедника», — рассказал с экрана Тимур Бикмурзин.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

А еще несколько лет спустя в слободе был открыт исторический музей, бережно сохраняющий в своих стенах память о людях, событиях, культуре и истории Старо-Татарской слободы. Вот только в минувший летний сезон по своему уникальный и даже не просто музей, а еще и исторический, культурный и образовательный центр свои двери для посетителей так и не открыл. Почему? Выясняет съемочная группа ТНВ.

Репортаж с передовой

Военкоры Телеканала «Новый век» продолжают работу близ линии соприкосновения специальной военной операции. На этот раз телевизионная группа побывала в еще одном боевом подразделении, где служат татарстанцы. «Дроноводы, танкисты, пехотинцы, связисты. Во всех родах войск есть наши парни. И обо всех них наша республика знает. И в этой командировке наши корреспонденты поприсутствовали на торжественном вручении медали ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан», — ввел в тему сюжета Тимур Бикмурзин.

скриншот из программы «7 дней» на ТНВ

А еще журналисты смогли понаблюдать за боевой работой дроноводов, тесном взаимодействии операторов «птичек» с наземными штурмовыми группами и артиллерией. Подробности — в материале военкоров ТНВ.

Пример отца: памяти Героя России — Александра Потанина

24 августа Указом президента России Александру Потанину было присвоено звание Героя Российской Федерации. Посмертно. Он стал двадцатым Героем России из Татарстана.

Роман Хасаев / realnoevremya.ru

«Работал онкологом, хирургом в Казани, врачом в частной военной компании, потом по контракту с Министерством обороны водителем, командиром взвода — начальником отделения операционно-перевязочного взвода, врачом госпитального отделения госпитального взвода медицинской роты. Организовывал и лично оказывал неотложную медицинскую помощь военнослужащим, получившим ранения, обеспечивал эвакуацию раненых из районов боевых действий. В октябре 2025 года, эвакуируя раненых в полевой медицинский госпиталь лично, огнем из стрелкового оружия уничтожил ударные FPV-дроны, атаковавшие медицинскую группу. Только с ноября 2023 года по февраль 2026 года Александр Потанин принял 2 978 пациентов, провел 1 215 операций», — кратко рассказал о жизни и боевом пути героя ведущий программы «7 дней». И добавил: «А начался этот путь с примера отца — Владимира Петровича Потанина — легендарного казанского онколога, доктора медицинских наук, одного из основоположников современной онкологической службы Татарстана».

Подробнее о жизни и бессмертном подвиге Александра Потанина, а также о других событиях минувшей недели, привлекших внимание наших коллег, можно узнать в свежем выпуске программы «7 дней», который выйдет в эфир на ТНВ 19 октября, в 13:00, или на сайте телеканала.