Правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы до июня 2024 года
Правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба Кабмина.
Решение нацелено на поддержание стабильности на внутреннем рынке, сообщает RT.
Утверждены квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых российских регионов в 2024 году.
Правительство России в декабре продлило запрет на вывоз ряда товаров и оборудования, а еще на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года.
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