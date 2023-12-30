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Правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы до июня 2024 года

10:26, 30.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Правительство продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы до июня 2024 года
Фото: realnoevremya.ru/Татьяна Демина

Правительство России продлило запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2024 года, сообщает пресс-служба Кабмина.

Решение нацелено на поддержание стабильности на внутреннем рынке, сообщает RT.

Утверждены квоты на беспошлинный вывоз зерновых, подсолнечного масла и шрота из новых российских регионов в 2024 году.

Правительство России в декабре продлило запрет на вывоз ряда товаров и оборудования, а еще на вывоз патронов и гильз до конца 2025 года.

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Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан
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