В Россию из Украины вернулись 248 военнопленных

Фото: realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

В результате сложного переговорного процесса из украинского плена вернулись 248 российских военнослужащих. Как сообщили в Минобороны России, особую роль в переговорах с Украиной сыграло руководство Объединенных Арабских Эмиратов.



Сейчас всем военнослужащим оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

В ближайшее время бойцов самолетами военно-транспортной авиации ВКС России доставят в медицинские учреждения Минобороны.

realnoevremya.ru/Динар Фатыхов (архив)

Обмен военнопленными между сторонами не проводился долгие месяцы. В мае в результате сложного переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории были возвращены трое военнослужащих — летчиков ВКС.

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Айрат Назипов