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Происшествия

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя регионами

08:15, 27.02.2024 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация

Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.

Два дрона нейтрализовали над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области.

Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

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Происшествия
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