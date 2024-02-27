Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя регионами
Силы ПВО сбили три украинских беспилотника над двумя российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны России.
Два дрона нейтрализовали над территорией Брянской области и один — над территорией Белгородской области.
Как рассказал губернатор региона Александр Богомаз в результате инцидента пострадавших и разрушений нет.
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