ВСУ обстреляли Донецк, погибло не меньше 13 человек

Вооруженные силы Украины обстреляли рынок в Кировском районе Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин. Снаряды упали в жилом микрорайоне Текстильщик, где расположены торговые ряды.

По предварительной информации, погибли не менее 13 человек. Пострадали еще 10 мирных жителей.

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Дмитрий Пушилин сообщил, что на месте работают оперативные службы. По его словам, «информация о погибших и пострадавших продолжает поступать и уточняется, ведется поиск фрагментов вооружения».



По сообщениям представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию республики больше 40 раз.



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Илина Хакимова