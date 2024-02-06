Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками

Над Россией расширяют радиолокационное поле для контроля за беспилотниками на низких высотах, рассказал в интервью «РИА Новости» замгендиректора концерна ВКО «Алмаз-Антей» Дмитрий Савицкий.



По его словам, по сравнению с его состоянием на момент начала специальной военной операции, оно уже расширено. Его продолжают укрупнять по разным направлениям, особенно в местах, где сохраняется риск угроз.

На сегодня радиолокационное поле вокруг Москвы позволяет своевременно обнаруживать и уничтожать несущие угрозу беспилотники.

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Маргарита Головатенко