Право отсрочки от частичной мобилизации получили 834,2 тысячи россиян

Фото: realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834,2 тыс. россиян, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.



Почти треть получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — сотрудники сферы IT (30,7%, 256,1 тыс.). Также получили отсрочку работники банковской системы (20,4%, 170 тыс.), энергетических компаний (12,4%, 103,1 тыс.), сельского хозяйства (6,5%, 54,5 тыс.), СМИ (5,2%, 43,7 тыс.) и работники из других отраслей (24,8%, 206,9 тыс.).

realnoevremya.ru/Анна Сейтумерова

Комитет Госдумы по обороне в мае рекомендовал отклонить два законопроекта, касающихся отсрочки от частичной мобилизации: предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также лицам, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии. Правительственная комиссия не поддержала законопроект об освобождении от мобилизации российских предпринимателей.



Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, объявленной президентом станы Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. Она началась 21 сентября. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.

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Маргарита Головатенко