Право отсрочки от частичной мобилизации получили 834,2 тысячи россиян
Право на отсрочку от частичной мобилизации получили 834,2 тыс. россиян, сообщает РБК со ссылкой на Минобороны.
Почти треть получивших отсрочку от частичной мобилизации россиян — сотрудники сферы IT (30,7%, 256,1 тыс.). Также получили отсрочку работники банковской системы (20,4%, 170 тыс.), энергетических компаний (12,4%, 103,1 тыс.), сельского хозяйства (6,5%, 54,5 тыс.), СМИ (5,2%, 43,7 тыс.) и работники из других отраслей (24,8%, 206,9 тыс.).
Комитет Госдумы по обороне в мае рекомендовал отклонить два законопроекта, касающихся отсрочки от частичной мобилизации: предоставлении отсрочки от частичной мобилизации кандидатам и докторам наук, а также лицам, кто по состоянию здоровья и иным причинам не служил в армии. Правительственная комиссия не поддержала законопроект об освобождении от мобилизации российских предпринимателей.
Напомним, частичная мобилизация в России проходила осенью прошлого года в рамках специальной военной операции, объявленной президентом станы Владимиром Путиным 24 февраля 2022-го. Она началась 21 сентября. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.
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