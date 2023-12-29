Российские ПВО отразили атаку украинского беспилотника над Курской областью
Минувшей ночью российские силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — заявили в ведомстве.
Как уточняется, информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.
Вчера ночью российские дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над территорией Крыма.
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