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Российские ПВО отразили атаку украинского беспилотника над Курской областью

07:23, 29.12.2023 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация
Российские ПВО отразили атаку украинского беспилотника над Курской областью
Фото: realnoevremya.ru/Максим Кокунин (архив)

Минувшей ночью российские силы ПВО пресекли попытку совершения атаки украинских войск беспилотниками по территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

— Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, — заявили в ведомстве.

realnoevremya.ru/Руслан Давлетшин (архив)

Как уточняется, информация о возможных разрушениях и пострадавших не поступала.

Вчера ночью российские дежурные силы ПВО сбили два украинских БПЛА над территорией Крыма.

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Илина Хакимова
Происшествия
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