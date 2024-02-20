Сергей Шойгу раскрыл подробности операции по освобождению Авдеевки

Министр обороны России Сергей Шойгу рассказал президенту России об операции по освобождению Авдеевки. По его словам, действия ВС России на этой территории стали «большим сюрпризом» для командования ВСУ.

— На этом направлении мы начали работать за два месяца до сегодняшнего дня. Здесь, конечно, задействовано было много разного вооружения и налажен объективный контроль нанесения ударов по передвижению войск противника, — сказал он.

С начала операции по Авдеевке российские войска освободили площадь размером 72 квадратных метра. В целом же операция по взятию города войдет в военные учебники, считает Шойгу.

— Противник, уходя, оставил много пленных и раненых. Брошено много оружия. Очень много ПТУРов, ПЗРК. Идет работа по разминированию. Оставлено много чего, — доложил Шойгу.

Только за 17 и 18 февраля потери ВСУ под Авдеевкой составили 2,4 тысячи солдат.

17 февраля глава Минобороны Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о взятии Авдеевки.



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