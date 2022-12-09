«Дело в технической ошибке»: неверная цифра или буква срывают выплаты мобилизованным

За начисление денежных средств отвечает Единый расчетный центр, а негатив принимают военкоматы

Фото: realnoevremya.ru/Елизавета Пуншева

С 10 ноября мобилизованные и другие категории военнослужащих начали получать обещанные им денежные выплаты. Как сообщают в Минобороны, положенные средства уже получили 99% военнослужащих. Почему оставшемуся 1% все еще не начислили деньги и куда обращаться в таком случае — в материале «Реального времени».

«Придется потерпеть»

Фарида Ахунова из Арска рассказала нашему изданию, что ее сын еще ни разу не получал денежных средств. Счет — пустой. Карту он передал через знакомых своей матери.

— Каждый раз, когда мы созваниваемся с сыном, он спрашивает, пришли ли деньги. Но их пока нет. Думаю, у меня есть этому объяснение. Нужно еще немного потерпеть и подождать до 10 декабря, — сообщила она.

Ниязу Ахунову — 28, он проходил срочную службу в армии в Саратовской области, в городе Шиханы. Вернувшись оттуда, год прожил в родном поселке, а после снова ушел на военную службу — на этот раз по контракту. Служил и в Татарстане, и в Екатеринбурге, и в Чечне. После завершения контракта снова вернулся домой.

Фото предоставлено Фаридой Ахуновой

— Как только началась специальная операция на Украине, сын сразу сказал, что если призовут, пойдет воевать. Он патриот до мозга костей. Повестка пришла 24 октября, на следующий же день его вместе с ребятами из нашего и ближайших районов забрали в Казань. Оказалось, что из 38 человек шестеро служили по контракту, каждый в свое время. Их всех в этот же день сразу отправили сначала в приграничную зону, а потом и в зону СВО. Объяснили это тем, что контрактникам дополнительной подготовки не требуется. Связь мы поддерживаем регулярно. Самое большее 10 дней мы не разговаривали по телефону, я, конечно, беспокоилась, но сейчас мы созваниваемся очень часто. Насколько я знаю, они с сослуживцами купили одну или две местные сим-карты на 10—15 человек. В их части служат ребята только из Татарстана, — рассказала Фарида Ахунова.

Что касается выплат, то, со слов женщины, на счет военнослужащего Нияза Ахунова денежные средства еще ни разу не поступали. Прямо перед выездом всем мобилизованным раздали карты «Мир» и сообщили о том, что на них будет приходить оплата. Карту молодой человек передал матери через знакомых. У Фариды Ахуновой есть предположение, по какой причине счет не пополняется:

— Я думаю, что оплаты нет только потому, что сына забрали 25 октября. Предполагаю, что деньги поступят с 10 по 20 декабря. Я и сына так успокаиваю. Но все же, чтобы подстраховаться, на днях обращусь в районную администрацию или военкомат для разъяснения ситуации.

Фарида Ахунова, как и многие матери и жены мобилизованных, состоит в нескольких группах в мессенджерах:

— В группах единомышленников я узнала, что в зону СВО можно отправлять именные посылки. Некоторые уже так и сделали, и, самое главное, посылки дошли до своих адресатов. Я тоже последовала их примеру, попробовала отправить необходимые вещи, но моя посылка пока не дошла. Жду. Я очень рада, что сын мне часто звонит, так и на душе спокойнее. Он всегда повторяет: «Мама, никому не верь, не волнуйся. У нас все хорошо. Всего достаточно».

Фото предоставлено Фаридой Ахуновой

«Это мужской долг»

Сария Хасанова из села Ядыгерь Кукморского района — мать пятерых сыновей. Три старших сына отслужили в армии, двое младших сыновей еще учатся в школе — один в пятом, другой во втором классе. Второго, 23-летнего сына Инсафа, мобилизовали, его забрали из района в «Казань Экспо» 27 сентября. 25 октября третий сын вернулся со срочной службы в армии. К этому времени Инсафа уже забрали в Белгородскую область, потом и в зону СВО.

— Сыновья даже не успели встретиться. Получается, что разминулись. Я не плачу. Это мужской долг. Они должны защищать свою родину. Призвали, значит, обязан идти. Вот уже с 3 ноября мой второй сын находится на той стороне границы, — говорит Хасанова.

Женщина все еще переживает по поводу того, что и ее двух оставшихся взрослых сыновей, у которых за спинами есть опыт армейской службы, заберут на Украину. Мужчины и сами не исключают такой вероятности.

— Как только началась частичная мобилизация, я позвонила в районный военкомат с тем, чтобы узнать, как все будет организовано. Сообщила, что третий мой сын еще только вернулся из армии, и возможно ли такое, что из семьи могут забрать сразу двоих или даже троих. Четкого ответа на вопрос мне так и не дали, — отметила многодетная мать.

С 10 по 20 ноября должны были поступить денежные средства, но их не перечислили. Сария Хасанова стала звонить во все инстанции. Ей объяснили, что теперь нужно ждать 10 декабря, хотя сын был призван по мобилизации уже 27 сентября:

— В группе в мессенджерах и в социальных сетях я слышала, что есть такие случаи, когда военнослужащего просто не оказывается в официальных списках. А это значит, что на его счет не поступают деньги, и, больше того, если случится что-то страшное, его невозможно будет найти. Конечно, я обеспокоилась и стала спрашивать, значится ли имя моего сына в документах, чтобы убедиться. Я сама инвалид второй группы, поэтому мне трудно ходить по разным ведомствам. Я стала просить разобраться в ситуации главу сельского поселения, кроме того, обратилась в «Боевое братство» нашего района. Здесь сплотились мужчины, которые прошли Афганистан и Чечню, они поддерживают связь с нашими бойцами, собирают гуманитарную помощь и сами же отвозят ее в горячие точки.

Фото предоставлено Сарией Хасановой

Сария Хасанова пыталась разобраться в ситуации по телефону, в частности, звонила в военную прокуратуру. Трубку подняли на 34 раз. Мужчина на том конце провода взял все данные военнослужащего: ФИО, дату рождения, номер жетона, должность, и обещал разобраться.

К моменту публикации Сария Хасанова сообщила нам, что денежные средства поступили в полном объеме.

«Жалко деревенских жителей»

С началом мобилизации по всей республике стали стихийно образовываться самые разные объединения. Одни хотели оказать посильную помощь военнослужащим, другие давали консультацию, а третьи просто искали поддержки и утешения. Журналист Ильнур Файзрахманов начал общественную работу в своем родном Рыбно-Слободском районе, но в итоге с просьбой помочь найти ответы на вопросы к нему начали стекаться письма, сообщения и поступать звонки со всего Татарстана:

— Все это я начал делать по личной инициативе. Моя главная цель — не оставить без внимания никого, кто бы ни обратился. К тому же эта тема касается и меня самого: моего двоюродного брата мобилизовали, из нашей небольшой деревни Юлсубино в зону СВО направили пятерых ребят.

Ильнур Файзрахманов собирает свои альтернативные «народные» списки тех, кто был мобилизован, затем сверяет их с официальными документами.

— Наша цель — содействовать тому, чтобы все военнослужащие были в официальных списках Минобороны. К сожалению, мы сталкиваемся с тем, что возникает путаница. А отсюда и негативные последствия: человека нет в списке — он не получает оплату за свою службу. А есть и прямо противоположные случаи. Например, мужчину мобилизовали. Позже, после осмотра врача, его отпустили, но он каким-то образом оказался в списках тех, кого направили на Украину. В итоге мобилизованный сейчас в больнице, а деньги за военную службу ему пришли. И такое бывает. И это только видимая часть айсберга. Отсутствие фамилии в официальных документах может привести к тому, что человека просто невозможно будет найти, — отметил журналист. — Другая моя цель — просвещение. Я вижу, как легко могут обмануть простого человека. Были случаи, когда лжеюристы предлагали сельским жителям свои услуги по подтверждению списков и требовали за это немалые деньги. Мне бы не хотелось, чтобы они становились жертвами мошенников. Я хочу все доходчиво объяснить людям, особенно в деревнях и селах, чтобы они знали свои права.

Сейчас по каждому проблемному вопросу направляется запрос в военную прокуратуру. Ильнур Файзрахманов отметил, что сейчас проблему с оплатой можно решить проще, по крайней мере, получить ответы на вопросы. На портале госуслуг работает раздел по выплатам мобилизованным. Срок рассмотрения заявки — 7 дней. Можно позвонить в ЕРЦ по телефонам 8(495)498-62-00 и 8(495)498-61-37. Трубку берут быстро, заверил Файзрахманов.

«Дело лишь в технических ошибках»

То, что проблема существует, признают и в Министерстве обороны, о чем сообщил источник «Реального времени». Здесь отметили, что военкомат не отвечает за начисление денежных средств, этим занимается Единый расчетный центр. Он находится в Москве, а в регионах работают его отделения — Татарстан относится к Пермскому.

Как рассказал изданию источник в Минобороны, командование воинской части заносит данные военнослужащих в специальную программу: в частности, в Татарстане база создавалась в танковом училище, оно и является «формирователем военной части». Оттуда информация направляется в Единый расчетный центр. Как подчеркнули в ведомстве, Министерство обороны выделило денежные средства для всех военнослужащих в полном объеме. Если они до сих пор не поступили, значит, дело в технической ошибке. Чаще всего она возникает при написании 20-значного банковского счета. Многие военнослужащие заполняли бумаги вручную, и некоторые из них допустили ошибки.

Еще одна часто встречающаяся проблема — неправильное написание имени, фамилии или отчества военнослужащего. Всего одна неправильная буква может стать причиной того, что программа «не видит» человека и сообщает о том, что такого в списке нет. Деньги никуда не деваются, подчеркнул собеседник редакции, они висят в облаке. Как только ошибка исправляется, денежные средства сразу поступают на счет.

Основная загвоздка в том, что поменять счет можно только под личную подпись военнослужащего, к тому же документ должен быть заверен командиром. Сделать это, если человек уже в зоне СВО, технически очень сложно, признался источник в Минобороны. Сейчас этот вопрос решается, отметил он.

В Татарстане база создавалась в танковом училище, оно и является «формирователем военной части». Фото: Максим Платонов

Данные о выплатах содержатся в личном кабинете Единого расчетного центра.

— Нам звонят мамы, жены и другие родственники военнослужащих с требованием открыть личный кабинет и сказать, что происходит с оплатой. Но по закону мы не имеем права этого делать и не имеем права предоставлять эту информацию. Это возможно сделать только в одном случае — если на ближайшего родственника оформлена нотариально заверенная доверенность. В личный кабинет может зайти только сам военнослужащий.

Как подчеркнул наш собеседник, 99% всех военнослужащих получили положенные им денежные средства. Только очень маленькому проценту военных деньги еще не перечислены.

— С каждым случаем необходимо разбираться индивидуально. Необходимо персонально обратиться в танковое училище, в военную прокуратуру или в военкомат.

Напомним, россияне, призванные на военную службу по мобилизации, получают равный статус с военнослужащими-контрактниками. Следовательно, мобилизованные получают аналогичные выплаты и социальные гарантии на основании п. 3 Указа Президента от 21.09.2022 года №647. Вместо зарплаты призванным по мобилизации гражданам будут ежемесячно перечислять денежное довольствие, которое соответствует установленным окладам по воинскому званию, содержит надбавки и страховые выплаты.