ВСУ за январь потеряли 23 тысячи человек убитыми и ранеными

Фото: скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Украинская армия потеряла за январь 23 тысячи человек убитыми и ранеными. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.



— В ходе активных действий на Купянском, Краснолиманском и Донецком направлениях освобождены населенные пункты Веселое, Крахмальное, Табаевка. Группировки российских войск продолжают методично снижать боевой потенциал противника, — сказал он на совещании.

За месяц российские войска уничтожили свыше 3 тысяч единиц вооружения ВСУ. В их числе немецкие танки Leopard, американские БМП Bradley, пусковые установки Patriot и HIMARS.

скриншот realnoevremya.ru из видео Минобороны России

Табаевку освободили подразделения Западной группировки российских войск. Об успехе армии Минобороны сообщило 29 января.

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Айрат Назипов