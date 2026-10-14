Четыре золота и две бронзы с острова Маврикий

Воспитанники тренера, работника АО «ТАИФ-НК» Руслана Фаизова блестяще представили Россию на Кубке мира по сетокан

Фото: предоставлено Русланом Фаизовым

Международные соревнования по восточному боевому единоборству сетокан прошли в конце сентября в Сен-Пьере на острове Маврикий. В составе сборной России триумфально выступили спортсмены из Татарстана, завоевав золото сразу в двух дисциплинах: кумите и ката. Нижнекамскую школу карате представляли воспитанники Академии «Барс» во главе с тренером Русланом Фаизовым — оператором технологических установок АО «ТАИФ-НК». В чем секрет подготовки чемпионов и какую роль в этом играет нефтеперерабатывающее предприятие — в репортаже «Реального времени».

«Барс» покорил Кубок мира

Остров Маврикий не впервые принимает сборную России по сетокан. В 2023 году Руслан Фаизов вернулся с победой: на первенстве мира и международных соревнованиях «1-й Индо-Тихоокеанский кубок JKA» он завоевал титул чемпиона мира в самой престижной категории кумите — атлеты, в составе мужской команды.

Три года назад Руслан Фаизов сам вернулся с Маврикия с победой, завоевав титул чемпиона мира. предоставлено Русланом Фаизовым

Спустя три года национальная сборная вновь добилась успеха на Маврикии. Спортсмены Академии «Барс», основателем которой является Руслан Фаизов, завоевали четыре золотые медали в дисциплине кумите. Чемпионами стали Раниль Валеев, Камиля Билалова, Булат Аюпов и Эвелина Гайнутдинова, бронзовыми призерами — Мария Храмова и Амир Билалов. Всего Нижнекамск представляли 11 спортсменов.

Руслан считает, что выступление команды нужно оценивать в целом. Важны не только медали, но и каждый бой, полученный опыт и умение спортсмена справляться с напряжением.

— Я не стал бы выделять чей-то результат отдельно, чтобы никого не обидеть. Важна любая победа — золотая, серебряная или бронзовая медали, как и выступление в шаге от пьедестала. Нужно учитывать, что международные соревнования имеют особый статус — и с точки зрения уровня участников, и с учетом современной политической ситуации. В целом я оцениваю результат очень высоко: турнир прошел на достойном уровне, — признался он.

Спустя три года национальная сборная вновь добилась успеха на Маврикии. tatarstan.ru.

Секреты подготовки

Успех спортсменов на Кубке мира — результат ежедневных кропотливых тренировок и психологической подготовки. Руслан работает тренером уже более 20 лет и как никто другой знает, что к каждому соревнованию, городскому или международному, нужно готовиться как в первый раз: изучать технику соперников и учитывать индивидуальные особенности спортсменов.

По его словам, на победу влияет не один фактор, а сочетание физической, технической и психологической подготовки. Важно полноценно спать и питаться, вовремя отдыхать и восстанавливаться, не пропускать тренировки и качественно выполнять задания тренера. Не менее важно уметь воспринимать критику и исправлять ошибки.

— Иногда даже опытные спортсмены говорят: «Мне так удобнее, я лучше чувствую именно это движение». Но подобная привычка может привести к ошибке, потере концентрации, пропущенному баллу или поражению. Поэтому нужно уметь корректировать свои действия, — подчеркивает тренер.

Успех спортсменов на Кубке мира — результат ежедневных кропотливых тренировок и психологической подготовки. предоставлено Русланом Фаизовым

Настроиться на выступление помогает и командная поддержка. Спортсмены всегда подбадривают друг друга, делятся опытом и вместе справляются с волнением перед выходом на татами.

— До начала соревнований мы собираемся на разминку, затем встаем в круг. Капитан сборной говорит напутственную речь. После этого звучат хлопки, топот, кричалки — создается очень энергичная атмосфера. Завершается все патриотической песней или речевкой. В такие моменты чувствуешь волнение, гордость, готовность бороться и отстаивать честь России, — рассказывает он.

Поддержка, ведущая к победам

Руслан Фаизов не только обучает детей восточным единоборствам, но и уже более 16 лет работает оператором технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК».

Коллеги с пониманием поддерживают его увлечение. Многие из них сами занимаются спортом, участвуют в корпоративных соревнованиях, например в «Спартакиаде героев ГК ТАИФ», и приобщают к физической культуре своих детей.

— У коллег тоже есть дети, которые занимаются единоборствами и другими видами спорта. Кто-то приводит их ко мне на занятия. Все хорошо понимают, чем я занимаюсь, и поддерживают меня, — рассказывает Руслан.

Руслан Фаизов не только обучает детей восточным единоборствам, но и уже более 16 лет работает оператором технологических установок НПЗ АО «ТАИФ-НК». предоставлено Русланом Фаизовым

Когда Руслан Фаизов уезжает на соревнования или сборы, он заранее согласовывает поездку с руководством. Мало того что предприятие идет на встречу и отпускает с работы, так еще и оказывает финансовую помощь.

Международные соревнования требуют больших расходов на билеты, проживание и страховку. У Руслана четверо детей, поэтому ему сложно оплачивать все затраты самостоятельно.

— Ценно, что «ТАИФ-НК» поддерживает не только массовый спорт и соревнования между коллективами, но и помогает сотрудникам развивать личные увлечения. Благодаря такой поддержке я могу участвовать в международных турнирах, совершенствовать свои навыки и стремиться к новым результатам, — отмечает Руслан. — Если знаешь, что дорога, гостиница и страховка оплачены, становится гораздо спокойнее. Можно не думать о бытовых вопросах и сосредоточиться на турнире.

Для юных спортсменов особенно важно, когда рядом находится тренер, человек, который знает их сильные и слабые стороны. предоставлено Русланом Фаизовым

Когда рядом тот, кто верит

Формально поддержка предприятия адресована самому Руслану Фаизову, однако на деле ее ощущают и его воспитанники. Для юных спортсменов особенно важно, когда рядом находится тренер — человек, который знает их сильные и слабые стороны, понимает эмоциональное состояние и может поддержать в решающий момент.

— Когда рядом тот, кто много лет тебя тренирует и знает, какие слова нужно сказать именно сейчас, это придает уверенности. Иногда бывает достаточно одного совета или взгляда, чтобы спортсмен собрался, поверил в себя и одержал победу, — признается Руслан.

Благодаря поддержке предприятия три года назад Руслан и сам смог отправиться на Маврикий, чтобы принять участие в первенстве мира по сетокан. По итогам соревнований он завоевал титул чемпиона мира и выполнил норматив мастера спорта международного класса.

— Это достижение, которым я по-настоящему дорожу. И понимаю, что поддержка предприятия сыграла в нем непосредственную роль, — говорит Руслан.

Формально поддержка АО «ТАИФ-НК» адресована самому Руслану Фаизову, однако на деле ее преимущества ощущают и его воспитанники. предоставлено Русланом Фаизовым

Производственная точность и спортивный характер

Сам Руслан признается: спорт помогает ему и в работе оператора технологических установок. Нефтепереработка требует не только глубоких знаний, внимания, но и хорошей физической формы.

— Это не работа, где достаточно нажать одну кнопку. Производство требует физической подготовки, и спортивные занятия здесь очень помогают, — отмечает он.

В свою очередь, опыт работы на предприятии пригодился Фаизову в качестве тренера. Производство научило четко ставить задачи, соблюдать последовательность действий, вести документацию и контролировать каждый этап процесса. Эти навыки он переносит и в тренировочную деятельность.

Опыт работы на предприятии пригодился Фаизову в качестве тренера: четко ставить задачи, соблюдать последовательность действий. предоставлено Русланом Фаизовым

— Важно выстроить правильную цепочку: одно действие за другим. Когда спортсмен понимает, зачем он выполняет упражнение и к какому результату оно должно привести, работа становится гораздо эффективнее, — говорит тренер.

Так производственная дисциплина, командная работа и умение действовать по четкому плану дополняют тренерский опыт. А спорт, в свою очередь, помогает сохранять физическую форму, выдержку и готовность справляться с непростыми задачами на предприятии.

Впереди Европа и чемпионат мира

А задач и планов у команды Руслана Фаизова много. Сначала спортсмены выступят на республиканских соревнованиях в Нижнекамске. Затем их ждут всероссийские старты — один из этапов отбора в сборную России для участия в чемпионате и первенстве мира 2027 года, которые пройдут в Японии.

После этого команда отправится в Люберцы на всероссийские соревнования и Кубок России. Следующим важным стартом станут чемпионат и первенство Европы в Сербии.

— Российские спортсмены не участвовали в европейских соревнованиях с 2019 года. Последним турниром тогда стал чемпионат в Португалии. Теперь у команды вновь появилась возможность выйти на европейскую площадку. Для нас это очень важное событие. Пять или шесть моих спортсменов уже гарантированно вошли в состав сборной и примут участие в турнире, — рассказал Фаизов.

Задач и планов у команды Руслана Фаизова много. предоставлено Русланом Фаизовым

После возвращения из Сербии команду ждут республиканские соревнования в Казани, а затем новый цикл стартов: чемпионат и первенство России, соревнования Приволжского федерального округа и другие турниры.

— Я всегда желаю своим спортсменам победы. А вот удачи не желаю: для меня удача — это случайность, а случай всегда непредсказуем. Нельзя полагаться на обстоятельства или ждать помощи со стороны. Нужно рассчитывать прежде всего на себя и подготовку — на то, как ты тренировался и насколько добросовестно выполнял поставленные задачи, — подчеркивает Руслан.

Реклама АО «ТАИФ-НК». предоставлено Русланом Фаизовым

Фаизов убежден: вера в собственные силы, трудолюбие и системная подготовка открывают путь в национальную сборную и к высоким достижениям. Он готов делиться со спортсменами своими знаниями, умениями и опытом, помогать им обрести уверенность и одерживать новые победы. А «ТАИФ-НК» обязательно его в этом поддержит!