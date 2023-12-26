Сергей Шойгу заявил, что ВС России выполнили главную цель года

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов (архив)

Вооруженные силы России выполнили главную цель 2023 года. Такое заявление сделал министр обороны страны Сергей Шойгу.

— Основные усилия в уходящем году были сосредоточены на достижении целей специальной военной операции. Главная из них — сорвать громко заявленное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление вооруженных сил Украины. Эта задача успешно выполнена, — цитирует его «РИА Новости».

Напомним, о начале специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил утром 24 февраля 2022 года. Спустя почти семь месяцев, 21 сентября, в стране началась частичная мобилизация. О ее завершении министр обороны России Сергей Шойгу доложил главе государства 28 октября.



Цели и задачи специальной военной операции не менялись, уточнял Владимир Путин 14 декабря во время прямой линии и пресс-конференции. «Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей», — заявил президент России.



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Татьяна Демина